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Алонсо — о проблеме с машиной в квалификации: разочарование просто невообразимое

Алонсо — о проблеме с машиной в квалификации: разочарование просто невообразимое
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признался, что испытывает невообразимое разочарование после досрочного завершения квалификации Гран-при Мексики.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
01 ноября 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:16.514
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.009
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.119

«Да, я находился в 100 метрах от боксов, но, вероятно, проблема была серьёзнее, чем та, которую можно было решить там. Так что самым безопасным вариантом для всех остальных, кто находился на трассе, было остановиться, и я последовал инструкциям. Думаю, мы упустили отличную возможность. Так что да, разочарование просто невообразимое. Но такова история всего года.

У всех были огромные проблемы с температурами, поэтому, когда стартуешь из конца пелотона, невозможно близко следовать за другими машинами или что-то в этом роде. Так что да, мы мало что можем сделать. Штраф за установку нового двигателя? Честно говоря, я не знаю. Полагаю, да», — приводит слова Алонсо испанская редакция Motorsport.

Отметим, что в разговоре с другим изданием испанец заявил, что отправится в Бразилию, не