Алонсо — о проблеме с машиной в квалификации: разочарование просто невообразимое

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признался, что испытывает невообразимое разочарование после досрочного завершения квалификации Гран-при Мексики.

«Да, я находился в 100 метрах от боксов, но, вероятно, проблема была серьёзнее, чем та, которую можно было решить там. Так что самым безопасным вариантом для всех остальных, кто находился на трассе, было остановиться, и я последовал инструкциям. Думаю, мы упустили отличную возможность. Так что да, разочарование просто невообразимое. Но такова история всего года.

У всех были огромные проблемы с температурами, поэтому, когда стартуешь из конца пелотона, невозможно близко следовать за другими машинами или что-то в этом роде. Так что да, мы мало что можем сделать. Штраф за установку нового двигателя? Честно говоря, я не знаю. Полагаю, да», — приводит слова Алонсо испанская редакция Motorsport.

Отметим, что в разговоре с другим изданием испанец заявил, что отправится в Бразилию, не