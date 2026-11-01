«Ямаха» отказалась от участия в Гран-при Катара MotoGP, несмотря на возможный бан в гонках

«Ямаха» не примет участия в Гран-при Катара MotoGP 2026 года. Производитель сообщил чемпионату о своём решении на фоне действующих общекорпоративных ограничений на поездки, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке.

«После последней оценки ситуации на Ближнем Востоке «Ямаха» не выявила достаточных оснований для изменения действующих общекорпоративных ограничений на поездки. В результате «Ямаха» уведомила MotoGP Group о своём решении не участвовать в Гран-при Катара 2026 года. Это решение отражает оценку «Ямахой» имеющейся на данный момент информации и не зависит от мер, принятых MotoGP Group и организатором мероприятия. «Ямаха» по-прежнему полностью привержена MotoGP и рассчитывает вернуться к соревнованиям на Гран-при Португалии», — говорится в заявлении производителя, которое приводит издание The Race.

Таким образом, в Катаре, вероятно, не выступят ни заводская команда «Ямаха», ни «Прамак», за которую также заявлены гонщики, связанные с японским производителем. При этом «Хонда» сообщила, что по-прежнему намерена принять участие в Гран-при и тесно сотрудничает с гонщиками и MotoGP Group для проведения гоночного уикенда.