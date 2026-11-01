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Пиастри — о провальной квалификации в Мексике: без понятия, что произошло с машиной

Пиастри — о провальной квалификации в Мексике: без понятия, что произошло с машиной
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри не смог объяснить причины провального выступления в квалификации Гран-при Мехико. Австралиец занял лишь 13-е место.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
01 ноября 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:16.514
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.009
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.119

«Что случилось? Без понятия. Новый комплект шин, который мы поставили во втором сегменте, просто вообще не имел сцепления. Не уверен, что там произошло, но баланс почему-то полностью изменился. Я действительно не знаю, что случилось. Уверен, мы всё изучим, но это очень странно. Теперь нужно просто попытаться отыграть как можно больше позиций и постараться попасть в очки, это самое главное. Но сначала нужно понять, что произошло», – приводит слова Пиастри официальный сайт Формулы-1.

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