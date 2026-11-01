Пиастри — о провальной квалификации в Мексике: без понятия, что произошло с машиной

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри не смог объяснить причины провального выступления в квалификации Гран-при Мехико. Австралиец занял лишь 13-е место.

«Что случилось? Без понятия. Новый комплект шин, который мы поставили во втором сегменте, просто вообще не имел сцепления. Не уверен, что там произошло, но баланс почему-то полностью изменился. Я действительно не знаю, что случилось. Уверен, мы всё изучим, но это очень странно. Теперь нужно просто попытаться отыграть как можно больше позиций и постараться попасть в очки, это самое главное. Но сначала нужно понять, что произошло», – приводит слова Пиастри официальный сайт Формулы-1.