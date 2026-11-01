В MotoGP заявили, что отказ «Ямахи» от Гран-при Катара влечёт за собой санкции

В MotoGP выразили разочарование действиями японского производителя «Ямаха», решившего пропустить Гран-при Катара.

«MotoGP разочарована решением «Ямахи» не принимать участия в Гран-при Катара. Хотя мы признаём, что команда подпадает под действие более широкой корпоративной политики, ограничивающей поездки на Ближний Восток, мы не считаем, что это решение соответствует многочисленным гарантиям, предоставленным всем заинтересованным сторонам чемпионата.

После консультаций с властями государства Катар, Международным автодромом «Лусаил», независимыми консультантами по вопросам безопасности, а также в рамках собственного продолжающегося процесса оценки рисков MotoGP не получила никакой информации, которая могла бы служить основанием для изменения текущих планов проведения мероприятия.

Сегодня мы сообщили эту позицию, а также последнюю имеющуюся информацию всем производителям и командам. Мы приветствуем подтверждение со стороны остальных участников стартовой решётки, что они будут соревноваться в Катаре, и благодарим их за эту приверженность.

Помимо договорных последствий решения «Ямахи» в рамках её соглашений с MotoGP и IRTA, неучастие также влечёт за собой спортивные последствия. Все спортивные санкции и последствия будут рассматриваться ФИМ в соответствии с регламентом чемпионата», — говорится в заявлении MotoGP Group.