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«Раньше я уже сравнивал паддок с зоопарком». Ферстаппен — о ситуации Хаджара с фанатом

«Раньше я уже сравнивал паддок с зоопарком». Ферстаппен — о ситуации Хаджара с фанатом
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Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен поддержал своего напарника Исака Хаджара после инцидента с фанатом в паддоке Гран-при Мехико. Напомним, по пути к гаражу французский гонщик оттолкнул болельщика, который попытался обнять его за плечи и сделать совместное селфи.

«Я понимаю его реакцию. Это невероятно раздражает, когда люди просто трогают тебя без разрешения. Сам я никогда никого не отталкивал, но было несколько случаев, когда я был близок к этому. Раньше я уже сравнивал паддок с зоопарком. Именно такие ситуации и возникают, когда туда пускают так много людей», – приводит слова Ферстаппена GPblog.

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