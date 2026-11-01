«Раньше я уже сравнивал паддок с зоопарком». Ферстаппен — о ситуации Хаджара с фанатом

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен поддержал своего напарника Исака Хаджара после инцидента с фанатом в паддоке Гран-при Мехико. Напомним, по пути к гаражу французский гонщик оттолкнул болельщика, который попытался обнять его за плечи и сделать совместное селфи.

«Я понимаю его реакцию. Это невероятно раздражает, когда люди просто трогают тебя без разрешения. Сам я никогда никого не отталкивал, но было несколько случаев, когда я был близок к этому. Раньше я уже сравнивал паддок с зоопарком. Именно такие ситуации и возникают, когда туда пускают так много людей», – приводит слова Ферстаппена GPblog.