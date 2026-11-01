Тото Вольф отреагировал на первый поул Хэмилтона за «Феррари» в Мексике

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал первую поул-позицию семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона в составе «Феррари». Британец стал самым быстрым в квалификации к Гран-при Мексики.

«Безусловно. Он по-прежнему очень быстр. Он также несколько раз был быстрейшим на протяжении последних нескольких Гран-при, и, полагаю, в Остине у него такого так и не получилось. Так что это заслуженный поул», – приводит слова Вольфа Sky Sports F1.

Отметим, что для Хэмилтона эта поул-позиция — 105-я в карьере, также британец стал самым возрастным гонщиком, которому удалось выиграть квалификацию с 1982 года.