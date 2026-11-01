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Тото Вольф отреагировал на первый поул Хэмилтона за «Феррари» в Мексике

Тото Вольф отреагировал на первый поул Хэмилтона за «Феррари» в Мексике
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал первую поул-позицию семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона в составе «Феррари». Британец стал самым быстрым в квалификации к Гран-при Мексики.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
01 ноября 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:16.514
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.009
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.119

«Безусловно. Он по-прежнему очень быстр. Он также несколько раз был быстрейшим на протяжении последних нескольких Гран-при, и, полагаю, в Остине у него такого так и не получилось. Так что это заслуженный поул», – приводит слова Вольфа Sky Sports F1.

Отметим, что для Хэмилтона эта поул-позиция — 105-я в карьере, также британец стал самым возрастным гонщиком, которому удалось выиграть квалификацию с 1982 года.

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