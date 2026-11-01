Вассёр: даже когда мы завоёвываем поул, должны сохранять спокойствие

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал выступление Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера в квалификации Гран-при Мексики.

«Хэмилтон? С его стороны это был отличный круг. Он немного испытывал трудности в втором сегменте, ему пришлось использовать второй комплект шин, но в третьем сегменте он провёл великолепную сессию, показав два хороших круга. Я действительно очень доволен его работой. Но и Шарль выступил хорошо, после первой попытки он был на поуле, однако на последнем круге допустил небольшую ошибку. Он мог выступить лучше, но могло быть и хуже, так что всё в порядке.

Давайте сосредоточимся на завтрашнем дне: именно тогда будут разыгрываться очки. Мы должны сохранять спокойствие в любой ситуации. Когда результаты не выдающиеся, мы должны оставаться спокойными, но и когда мы завоёвываем поул, тоже должны сохранять спокойствие. Нужно сосредоточиться на себе, продумать стратегию на завтра и провести чистую гонку. Очень важно завершить сезон с хорошими результатами, и, разумеется, это также позитивно для команды, для её настроя в ближайшие месяцы и с прицелом на следующий год. Но сейчас давайте сосредоточимся на Мексике, потому что для нас главное – выиграть гонку», – приводит слова Вассёра FormulaPassion.