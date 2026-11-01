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«******* идеальный манёвр». Ферстаппен саркастично отреагировал на действия Норриса

«******* идеальный манёвр». Ферстаппен саркастично отреагировал на действия Норриса
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Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен прокомментировал действия пилота «Макларена» Ландо Норриса во время квалификации Гран-при Мексики. Норрис оказался рядом с машиной нидерландца во время решающей попытки третьего сегмента на выходе из 12-го поворота, из-за чего Ферстаппен потерял ориентир для торможения и заблокировал колёса.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
01 ноября 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:16.514
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.009
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.119

«******* идеальный манёвр от Норриса, оставил машину прямо там», — сказал Ферстаппен во время квалификации.

Ферстаппен завершил квалификацию на четвёртом месте, однако стартовать в гонке будет пятым, так как получил штраф в одно место из-за инцидента в свободной практике с Лиамом Лоусоном. Норрис будет стартовать на том же третьем ряду стартовой решётки с шестой позиции.

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