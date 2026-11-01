«******* идеальный манёвр». Ферстаппен саркастично отреагировал на действия Норриса

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен прокомментировал действия пилота «Макларена» Ландо Норриса во время квалификации Гран-при Мексики. Норрис оказался рядом с машиной нидерландца во время решающей попытки третьего сегмента на выходе из 12-го поворота, из-за чего Ферстаппен потерял ориентир для торможения и заблокировал колёса.

«******* идеальный манёвр от Норриса, оставил машину прямо там», — сказал Ферстаппен во время квалификации.

Ферстаппен завершил квалификацию на четвёртом месте, однако стартовать в гонке будет пятым, так как получил штраф в одно место из-за инцидента в свободной практике с Лиамом Лоусоном. Норрис будет стартовать на том же третьем ряду стартовой решётки с шестой позиции.