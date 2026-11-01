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Антонелли поделился причинами плохого самочувствия во время Гран-при Мексики

Антонелли поделился причинами плохого самочувствия во время Гран-при Мексики
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал о плохом самочувствии во время Гран-при Мексики. Напомним, итальянец из-за недомогания пропустил медиадень в четверг, 29 октября.

«Как я себя чувствовал в четверг? Очень плохо. У меня была высокая температура и проблемы с желудком, так что было непросто. Сейчас чувствую себя нормально. Просто мало энергии. Чувствую себя довольно уставшим, поэтому будет важно хорошо выспаться, потому что в последние дни я плохо спал. Надеюсь, завтра у меня будет больше сил», — приводит слова Антонелли RacingNews365.

Напомним, если Антонелли финиширует на девятом месте или выше в Мексике, гарантированно досрочно станет чемпионом нынешнего сезона. Квалифицировался итальянец пятым, но из-за штрафа Макса Ферстаппена начнёт гонку с четвёртой позиции.

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