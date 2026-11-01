Руководство Ф-1 обратилось к командам на фоне ситуации с этапами на Ближнем Востоке

Руководство Liberty Media разослало письма командам Формулы-1, призвав их сохранять единство и доверять тому, что будет принято правильное решение в вопросе с этапами на Ближнем Востоке, на фоне скандала в MotoGP с отказом японского производителя «Ямаха», решившего пропустить Гран-при Катара. Об этом сообщает авторитетный автоспортивный журналист и инсайдер Томас Махер на своей странице в социальной сети Х.

Согласно имеющейся информации, представители команд, с которыми ему удалось связаться по поводу данной ситуации, разделяют позицию Liberty Media и рассчитывают, что на Гран-при будет обеспечена безопасность всех участников. Коллективы, с которыми он обсудил данный вопрос, готовы принять участие в ближневосточных этапах Формулы-1.