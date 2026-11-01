Расселл рассказал, чему научился у Хэмилтона, помимо гонок

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился воспоминаниями о совместной работе с семикратным чемпионом мира, ныне гонщиком «Феррари» Льюисом Хэмилтоном.

«Я многому научился у Льюиса, причём не только гонкам, но и кино! Льюис обожает фильмы. Он всегда подшучивает надо мной, что я не посмотрел даже 1% картин, которые видел он. Льюис — искренне хороший человек, и было огромной честью выступать с ним рядом и делить один гараж», — приводит слова Расселла аккаунт paddockfiles в социальной сети Х.

Напомним, Льюис Хэмилтон и Джордж Рассел вместе выступали за «Мерседес» на протяжении трёх сезонов (2022, 2023, 2024).