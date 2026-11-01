15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл рассказал, чему научился у Хэмилтона, помимо гонок

Расселл рассказал, чему научился у Хэмилтона, помимо гонок
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился воспоминаниями о совместной работе с семикратным чемпионом мира, ныне гонщиком «Феррари» Льюисом Хэмилтоном.

«Я многому научился у Льюиса, причём не только гонкам, но и кино! Льюис обожает фильмы. Он всегда подшучивает надо мной, что я не посмотрел даже 1% картин, которые видел он. Льюис — искренне хороший человек, и было огромной честью выступать с ним рядом и делить один гараж», — приводит слова Расселла аккаунт paddockfiles в социальной сети Х.

Напомним, Льюис Хэмилтон и Джордж Рассел вместе выступали за «Мерседес» на протяжении трёх сезонов (2022, 2023, 2024).

Материалы по теме
Хэмилтон — о первом поуле за «Феррари»: возвращает меня к временам Михаэля Шумахера