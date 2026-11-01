«Был уверен, что Расселл его победит». Деймон Хилл — об Антонелли в сезоне-2026

Чемпион Формулы-1 в сезоне-1996 британец Деймон Хилл рассказал, что был удивлён такому доминированию 20-летнего гонщика «Мерседеса» итальянца Андреа Кими Антонелли в борьбе со своим напарником Джорджем Расселлом в текущем сезоне Ф-1.

— Ожидали ли вы такого явного превосходства над Расселлом?

— Нет, я был уверен, что Джордж победит его. Не могу сказать, почему возникла такая разница. Это может зависеть от стиля пилотирования или характеристик болида. Британец никогда не выглядел в гармонии с W17, тогда как Антонелли сразу сумел приспособиться к новым правилам, — приводит слова Хилла издание La Gazzetta dello Sport.