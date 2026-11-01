Деймон Хилл назвал проблему «Феррари», из-за которой команда испытывает проблемы в Ф-1

Чемпион Формулы-1 в сезоне-1996 британец Деймон Хилл предположил, почему «Феррари» испытывает проблемы на регулярной основе в Ф-1.

— Ожидали ли вы большего от «Феррари» в этом году?

— Трудно поделиться своим мнением. Я не знаю, что происходит внутри команды, но у меня создаётся впечатление, что гонщики борются за звание капитана. Команда сохраняет нейтралитет, но им следует решить, кого поддержать. Когда Михаэль Шумахер был в Маранелло, всё внимание команды было сосредоточено исключительно на нём.

— Кого бы вы поддержали?

— Мы не знаем, как долго Льюис будет ещё выступать, ему уже не 20 лет. После того как его взяли в 2025 году, «Феррари» так и не поставила его по-настоящему в центр проекта. Я убеждён, что Хэмилтон всё ещё может выступать на высшем уровне. То, чего он добился в Формуле-1, — это невероятно. Поэтому я бы поставил на него. Возможно, руководителю команды Фредерику Вассёру следовало бы сказать: «Мы дадим Льюису всё необходимое в 2027 году», — приводит слова Хилла издание La Gazzetta dello Sport.