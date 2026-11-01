Ферстаппен рассказал о методах профилактики от отравления во время уикендов в Мексике

Четырёхкратный чемпион мира, нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился своими методами профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта во время гоночных уикендов в Мексике.

«Все советуют быть осторожными с водой. Поэтому я даже чищу зубы бутилированной водой и не использую воду из-под крана. Лёд в стакан тоже не добавляю. И ем здесь очень осторожно. В отеле, естественно, тоже надо быть немного осторожным. Не ем ничего странного, принимаю таблетки для защиты желудка… пробиотики. Делаю так уже несколько лет, и это работает», — приводит слова Ферстаппена аккаунт Everything Formula в социальной сети Х.