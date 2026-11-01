Берман высказался об уходе Окона из «Хааса» и адаптации Хиракавы в команде

Пилот «Хааса» Оливер Берман прокомментировал уход из команды Эстебана Окона и рассказал, как помогает своему новому напарнику Рё Хиракаве адаптироваться в Формуле-1.

«Конечно, я написал Эстебану. Ситуация действительно непростая — если честно, я даже точно не знаю, что именно произошло, — но подобные обстоятельства никогда не бывают приятными. Могу лишь сказать, что я, разумеется, старался всячески помогать Рё, чтобы ускорить его процесс обучения. И, конечно, я очень рад, что он получил свой первый опыт в Формуле-1.

Глядя в боксы во время третьей тренировки — со всеми этими камерами вокруг, — я вспомнил свою собственную третью тренировку в Джидде несколько лет назад. Для него это останется отличным воспоминанием и потрясающим опытом. Но, безусловно, всё это происходит при весьма сложных и печальных обстоятельствах», — приводит слова Бермана журналист Адам Купер на своей странице в социальной сети Х.