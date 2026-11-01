«Рад передать ему пальму чемпионства». Норрис — о вероятном завоевании Антонелли титула

Чемпион Формулы-1 в составе «Макларена» британец Ландо Норрис поделился мыслями насчёт вероятного чемпионства пилота «Мерседеса» итальянца Андреа Кими Антонелли в сезоне-2026.

«Кими проделал невероятную работу и сделал это просто потрясающе. Люди говорят, что в этом году у него не было серьёзных конкурентов. Это доказывает, что Антонелли проделал невероятную работу. У него очень и очень талантливый товарищ по команде, которого Кими обыгрывал на протяжении всего сезона. Я испытываю к Кими только уважение. Он очень хороший парень. Мы отлично ладим, и я более чем счастлив передать ему пальму чемпионства.

Он этого заслуживает. Кими проделал невероятную работу, особенно на втором году в Формуле-1. Самый молодой чемпион мира — это просто невероятно. Мне приятно видеть, как другие люди добиваются подобных успехов», — приводит слова Норриса портал Sky Sports.