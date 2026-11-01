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«Надеюсь, мы пойдём на вечеринку». Алонсо — о вероятном чемпионстве Антонелли в Ф-1

«Надеюсь, мы пойдём на вечеринку». Алонсо — о вероятном чемпионстве Антонелли в Ф-1
Комментарии

Пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо выразил уверенность в том, что гонщик «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли станет чемпионом Формулы-1 по итогам Гран-при Мексики, а также выразил надежду на то, что он сможет отпраздновать его победу.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
01 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Идёт

«Я не следил внимательно за борьбой за титул, поскольку, к сожалению, до этого нам ещё далеко. Когда вижу результаты в воскресенье, кажется, что Кими всегда выступает почти идеально. Он никогда не ошибается и не проводит плохих гонок. Эта стабильность и победный дух, пожалуй, лучшее, что есть в нём в этом сезоне. Его пилотирование из уикенда в уикенд почти идеально. Кими станет чемпионом в эти выходные. И Мексика — это невероятное место, чтобы стать чемпионом и отпраздновать победу. Надеюсь, мы сможем пойти на вечеринку», — приводит слова Алонсо портал ESPN.

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