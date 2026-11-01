Окончательная стартовая решётка Гран-при Мексики Формулы-1 — 2026

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала окончательную стартовую решётку 19-го этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Мексики. С поула гонку начнёт семикратный чемпион серии Льюис Хэмилтон, выступающий за «Феррари».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, показавший четвёртое время в квалификации, будет стартовать пятым, поскольку был оштрафован на одну позицию из-за столкновения с гонщиком «Рейсинг Буллз» Лиамом Лоусоном во второй тренировке. Представитель Новой Зеландии, в свою очередь, начнёт гонку с 22-й позиции, избежав дисквалификации.

Формула-1. Гран-при Мексики. Окончательная стартовая решётка

1. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

2. Джордж Расселл («Мерседес»).

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