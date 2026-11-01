Хэмилтон — о гонке ГП Мексики: надеюсь, сегодня я смогу выступить достойно для команды

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился эмоциями в преддверии гонки Гран-при Мексики, где он будет стартовать с поул-позиции. Накануне в квалификации британец показал результат — 1:16.514.

«Добрый день. Я не говорю по-испански! Здорово видеть всех здесь, у нас всегда такие классные болельщики в Мексике. Мы очень благодарны Мехико за то, что принимает нас. Сегодня прекрасный день, нам очень повезло с хорошей погодой здесь. Я очень давно не стартовал здесь с поула, так что чувствую себя отлично в этой позиции. Надеюсь, сегодня я смогу выступить достойно для команды», — сказал Хэмилтон перед началом гонки.