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Хэмилтон — о гонке ГП Мексики: надеюсь, сегодня я смогу выступить достойно для команды

Хэмилтон — о гонке ГП Мексики: надеюсь, сегодня я смогу выступить достойно для команды
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Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился эмоциями в преддверии гонки Гран-при Мексики, где он будет стартовать с поул-позиции. Накануне в квалификации британец показал результат — 1:16.514.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
01 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Идёт

«Добрый день. Я не говорю по-испански! Здорово видеть всех здесь, у нас всегда такие классные болельщики в Мексике. Мы очень благодарны Мехико за то, что принимает нас. Сегодня прекрасный день, нам очень повезло с хорошей погодой здесь. Я очень давно не стартовал здесь с поула, так что чувствую себя отлично в этой позиции. Надеюсь, сегодня я смогу выступить достойно для команды», — сказал Хэмилтон перед началом гонки.

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