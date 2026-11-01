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«Почему не могут работать сообща?» Кравиц — о борьбе Леклера и Хэмилтона

«Почему не могут работать сообща?» Кравиц — о борьбе Леклера и Хэмилтона
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Репортёр канала Sky Sports Тед Кравиц высказался о борьбе гонщиков Формулы-1 команды «Феррари» монегаска Шарля Леклера и семикратного чемпиона серии британца Льюиса Хэмилтона на старте Гран-при Мексики.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
01 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Остановлено

«Фред Вассёр разговаривает со своим спортивным директором, но это не главное. Почему они не могут работать сообща? Почему они не работали сообща?

Что происходит в «Феррари», почему они не могут работать сообща, чтобы защищаться от других?» — сказал Кравиц в эфире Sky Sports.

На старте гонки Леклер, стартовавший третьим, обогнал Льюиса за пределами трассы в борьбе за лидерство. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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