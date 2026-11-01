Оба пилота «Астон Мартин» сошли с дистанции в гонке ГП Мексики в первые семь кругов

Оба болида «Астон Мартин» прекратили борьбу в гонке Гран-при Мексики уже к восьмому кругу. Испанский гонщик Фернандо Алонсо по указанию команды заехал в боксы, а канадец Лэнс Стролл остановился на обочине трассы.

Отметим, для эвакуации машины Стролла организаторы ввели режим виртуальной машины безопасности (VSC). Причины сходов обоих пилотов на момент написания новости не раскрываются.

Напомним, Алонсо начал гонку с 17-й позиции, а его напарник Стролл — с 19-й. С поула стартовал пилот «Феррари», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Вторым в стартовой решётке расположился Джордж Расселл из «Мерседеса», третьим — Шарль Леклер из «Феррари».