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Оба пилота «Астон Мартин» сошли с дистанции в гонке ГП Мексики в первые семь кругов

Оба пилота «Астон Мартин» сошли с дистанции в гонке ГП Мексики в первые семь кругов
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Оба болида «Астон Мартин» прекратили борьбу в гонке Гран-при Мексики уже к восьмому кругу. Испанский гонщик Фернандо Алонсо по указанию команды заехал в боксы, а канадец Лэнс Стролл остановился на обочине трассы.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
01 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Остановлено

Отметим, для эвакуации машины Стролла организаторы ввели режим виртуальной машины безопасности (VSC). Причины сходов обоих пилотов на момент написания новости не раскрываются.

Напомним, Алонсо начал гонку с 17-й позиции, а его напарник Стролл — с 19-й. С поула стартовал пилот «Феррари», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Вторым в стартовой решётке расположился Джордж Расселл из «Мерседеса», третьим — Шарль Леклер из «Феррари».

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