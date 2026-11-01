Шарль Леклер получил пятисекундный штраф за обгон Хэмилтона за пределами трассы

29-летний гонщик Формулы-1 Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари», получил пятисекундный штраф за обгон своего 41-летнего напарника и семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона на первом круге Гран-при Мексики.

Шарль Леклер стартовал третьим. В борьбе за первую позицию вместе со своим напарником он покинул пределы трассы и обошёл британца, но позицию так и не вернул.

На момент публикации новости Шарль находится на первой позиции в гонке. Свой пятисекундный штраф он должен будет отстоять на пит-стопе. На второй строчке едет Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Хэмилтон — третий. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.