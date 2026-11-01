Гонщики «Феррари» по радио обвинили друг друга в выдавливании на первом круге

29-летний гонщик Формулы-1 из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари», и его 41-летний напарник из Англии и семикратный чемпион серии Льюис Хэмилтон после инцидента на первом круге Гран-при Мексики взаимно обвинили друг друга по командному радио в выдавливании за пределы трассы.

«На мой взгляд, он выдавил меня за пределы трассы», — сказал Леклер.

«Я был выдавлен собственным напарником», — сказал Хэмилтон.

На старте гонки Леклер, стартовавший третьим, обогнал Льюиса за пределами трассы в борьбе за лидерство.

На момент публикации новости Леклер сохраняет лидерство. На второй позиции едет Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Хэмилтон — третий.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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