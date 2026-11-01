Ферстаппен — о штрафе Леклера на ГП Мексики: я думал, все новые санкции — по 10 секунд?!

29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», отреагировал на пятисекундный штраф монегаска Шарля Леклера из «Феррари» за борьбу на старте Гран-при Мексики.

«Ха! Я думал, все новые штрафы — по 10 [секунд]?!» — сказал Ферстаппен по радио.

Шарль Леклер стартовал третьим. В борьбе за первую позицию вместе со своим напарником он покинул пределы трассы и обошёл британца, но позицию так и не вернул.

На момент публикации новости Шарль находится на первой позиции в гонке. Свой пятисекундный штраф он должен будет отстоять на пит-стопе. На второй строчке едет Ферстаппен. Хэмилтон — третий. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.