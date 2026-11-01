Хэмилтон — о штрафе Леклера: судьи буквально дарят Шарлю победу

41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», остался недоволен пятисекундным штрафом для своего 29-летнего напарника Шарля Леклера за обгон за пределами трассы на старте Гран-при Мексики.

«Судьи буквально дарят Шарлю эту победу. Мы же обо всём договорились на брифинге», — сказал Хэмилтон по радио.

Шарль Леклер стартовал третьим. В борьбе за первую позицию вместе со своим напарником он покинул пределы трассы и обошёл британца, но позицию так и не вернул.

На момент публикации новости Шарль заехал на пит-стоп и отбыл свой пятисекундный штраф. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.