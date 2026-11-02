Андреа Кими Антонелли стал самым молодым чемпионом Ф-1 в истории

20-летний пилот немецкого коллектива «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли стал самым молодым чемпионом Формулы-1 после выступления в гонке Гран-при Мексики после того, как финишировал на позиции и заработал очков, досрочно завоевав титул.

Топ-5 самых молодых чемпиона Формулы-1 в истории.

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 20 лет и 68 дней, сезон-2026.

2. Себастьян Феттель («Ред Булл») — 23 года и 134 дня, сезон-2010.

3. Льюис Хэмилтон («Макларен») — 23 года и 300 дней, сезон-2008.

4. Фернандо Алонсо («Рено») — 24 года и 59 дней, сезон-2005.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 24 года и 73 дня, сезон-2021.