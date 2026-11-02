15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Андреа Кими Антонелли стал самым молодым чемпионом Ф-1 в истории

Андреа Кими Антонелли стал самым молодым чемпионом Ф-1 в истории
Комментарии

20-летний пилот немецкого коллектива «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли стал самым молодым чемпионом Формулы-1 после выступления в гонке Гран-при Мексики после того, как финишировал на позиции и заработал очков, досрочно завоевав титул.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
01 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2:20:28.772
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.799
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+4.006

Топ-5 самых молодых чемпиона Формулы-1 в истории.

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 20 лет и 68 дней, сезон-2026.
2. Себастьян Феттель («Ред Булл») — 23 года и 134 дня, сезон-2010.
3. Льюис Хэмилтон («Макларен») — 23 года и 300 дней, сезон-2008.
4. Фернандо Алонсо («Рено») — 24 года и 59 дней, сезон-2005.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 24 года и 73 дня, сезон-2021.

Материалы по теме