«Держать грязное бельё внутри «Феррари». Кравиц — о диалоге Вассёра с инженером Хэмилтона

Репортёр канала Sky Sports Тед Кравиц рассказал о диалоге руководителя команды Формулы-1 «Феррари» Фредерика Вассёра с гоночным инженером Льюиса Хэмилтона Карло Санти на Гран-при Мексики.

«Я смотрю на командный мостик «Феррари», и Фред Вассёр разговаривает с инженером Льюиса Хэмилтона Карло Санти. Если мне нужно догадаться, думаю, Фред Вассёр говорит: «Слушай, можешь ли ты сделать так, чтобы Льюис перестал вещать на весь мир и рассказывать, что происходит?»

Представляю, зная Фреда таким, какой он есть, что его это очень раздражает, и он хочет держать всё это грязное бельё внутри «Феррари», и ему не нравится — как бы Льюис ни был прав — ему не нравится, что Льюис выносит на всеобщее обозрение то, что происходит в этой внутренней борьбе в «Феррари», — сказал Кравиц в эфире Sky Sports.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.