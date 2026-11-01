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«Держать грязное бельё внутри «Феррари». Кравиц — о диалоге Вассёра с инженером Хэмилтона

«Держать грязное бельё внутри «Феррари». Кравиц — о диалоге Вассёра с инженером Хэмилтона
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Репортёр канала Sky Sports Тед Кравиц рассказал о диалоге руководителя команды Формулы-1 «Феррари» Фредерика Вассёра с гоночным инженером Льюиса Хэмилтона Карло Санти на Гран-при Мексики.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
01 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Остановлено

«Я смотрю на командный мостик «Феррари», и Фред Вассёр разговаривает с инженером Льюиса Хэмилтона Карло Санти. Если мне нужно догадаться, думаю, Фред Вассёр говорит: «Слушай, можешь ли ты сделать так, чтобы Льюис перестал вещать на весь мир и рассказывать, что происходит?»

Представляю, зная Фреда таким, какой он есть, что его это очень раздражает, и он хочет держать всё это грязное бельё внутри «Феррари», и ему не нравится — как бы Льюис ни был прав — ему не нравится, что Льюис выносит на всеобщее обозрение то, что происходит в этой внутренней борьбе в «Феррари», — сказал Кравиц в эфире Sky Sports.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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