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Росберг — о борьбе Леклера и Хэмилтона: Льюис зол. Тебе точно не нужен он злой за спиной

Росберг — о борьбе Леклера и Хэмилтона: Льюис зол. Тебе точно не нужен он злой за спиной
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Чемпион Формулы-1 Нико Росберг высказался о борьбе между двумя гонщиками команды «Феррари» — 41-летним семикратным чемпионом британцем Льюисом Хэмилтоном и 29-летним монегаском Шарлем Леклером — на Гран-при Мексики.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
01 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Остановлено

«Это может быть потрясающе, особенно если Макс [Ферстаппен] начнёт немного сдавать на своих мягких шинах к концу гонки и подтянет к себе «Феррари».

И давайте не забывать, Льюис зол. Тебе точно не нужен злой Льюис за спиной. Это не из приятных ощущений», — сказал Росберг в эфире Sky Sports.

На момент публикации лидерство удерживает Андреа Кими Антонелли («Мерседес»), ещё не заезжавший на пит-стоп. Леклер идёт третьим, а Льюис четвёртым. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки на трассе в Мехико.

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