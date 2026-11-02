Росберг — о борьбе Леклера и Хэмилтона: Льюис зол. Тебе точно не нужен он злой за спиной

Чемпион Формулы-1 Нико Росберг высказался о борьбе между двумя гонщиками команды «Феррари» — 41-летним семикратным чемпионом британцем Льюисом Хэмилтоном и 29-летним монегаском Шарлем Леклером — на Гран-при Мексики.

«Это может быть потрясающе, особенно если Макс [Ферстаппен] начнёт немного сдавать на своих мягких шинах к концу гонки и подтянет к себе «Феррари».

И давайте не забывать, Льюис зол. Тебе точно не нужен злой Льюис за спиной. Это не из приятных ощущений», — сказал Росберг в эфире Sky Sports.

На момент публикации лидерство удерживает Андреа Кими Антонелли («Мерседес»), ещё не заезжавший на пит-стоп. Леклер идёт третьим, а Льюис четвёртым. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки на трассе в Мехико.