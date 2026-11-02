Андреа Кими Антонелли — первый чемпион Формулы-1, родившийся в 2000-х годах

20-летний пилот немецкого коллектива «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли стал первым чемпионом Формулы-1, который родился в 2000-х годах. Антонелли гарантировал себе титул, финишировав в гонке Гран-при Мексики на третьей позиции.

Антонелли родился 25 августа 2006 года. До этого самым молодым среди чемпионов мира Формулы-1 (по дате рождения) являлся Ландо Норрис, родившийся 13 ноября 1999 года. Британский пилот завоевал титул в сезоне-2025.

Итальянский пилот является также самым молодым обладателем поул-позиции в истории Формулы-1, а также самым молодым лидером личного зачёта «Королевских гонок» и самым молодым гонщиком, который установил лучший круг в гонке.