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Андреа Кими Антонелли — первый чемпион Формулы-1, родившийся в 2000-х годах

Андреа Кими Антонелли — первый чемпион Формулы-1, родившийся в 2000-х годах
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20-летний пилот немецкого коллектива «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли стал первым чемпионом Формулы-1, который родился в 2000-х годах. Антонелли гарантировал себе титул, финишировав в гонке Гран-при Мексики на третьей позиции.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
01 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2:20:28.772
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.799
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+4.006

Антонелли родился 25 августа 2006 года. До этого самым молодым среди чемпионов мира Формулы-1 (по дате рождения) являлся Ландо Норрис, родившийся 13 ноября 1999 года. Британский пилот завоевал титул в сезоне-2025.

Итальянский пилот является также самым молодым обладателем поул-позиции в истории Формулы-1, а также самым молодым лидером личного зачёта «Королевских гонок» и самым молодым гонщиком, который установил лучший круг в гонке.

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