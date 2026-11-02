Стюарды объяснили пятисекундный штраф Леклера в гонке Гран-при Мексики

Стюарды объяснили решение выписать пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру пятисекундный штраф по итогам первого круга гонки Гран-при Мексики.

«Стюарды изучили данные системы позиционирования, видео и записи с камер болида. Стюарды установили, что оба болида вошли в четвертый поворот на чрезмерно высокой скорости, из-за чего ни один из них не смог бы вписаться в поворот, оставаясь на трассе. Это подтверждается тем, что машина под 44-м номером, находившаяся на внутренней траектории, была вынуждена выехать за пределы трассы, чтобы пройти поворот. Таким образом, болид под 16-м номером не имел права претендовать на позицию из-за чрезмерной скорости на входе. Гонщик завершил обгон, находясь за пределами трассы, и это заслуживает наказания.

Базовым наказанием является 10-секундный штраф, однако смягчающим обстоятельством является то, что болид под 44-м номером также находился за пределами трассы с внутренней стороны от машины под номером 16, и это произошло в начале первого круга. Участники напоминаются, что они имеют право обжаловать определённые решения стюардов в соответствии со статьёй 15 Международного спортивного кодекса ФИА и главой 5 Судебных и дисциплинарных правил ФИА в установленные сроки. Решения стюардов принимаются независимо от ФИА и основываются исключительно на с