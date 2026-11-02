Гонка Гран-при Мексики была остановлена красными флагами после аварии Боттаса

Гонка Гран-при Мексики Формулы-1 на трассе «Автодром имени братьев Родригес» была остановлена красными флагами после аварии пилота американской команды «Кадиллак» Валттери Боттаса. На момент написания новости лидером гонки является четырёхкратный чемпион Ф-1 в составе «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен.

Фото: Кадр из трансляции

Вскоре Боттас смог самостоятельно покинуть машину и явных угроз его жизни нет.

Напомним, Боттас в данный момент занимает 22-е место в личном зачёте Формулы-1. За 18 этапов «Королевских гонок» финский пилот не заработал ни одного очка. Его напарник мексиканец Серхио Перес, в свою очередь, располагается на 23-м месте, не имея также ни одного очка на своём счету.