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Гонка Гран-при Мексики была остановлена красными флагами после аварии Боттаса

Гонка Гран-при Мексики была остановлена красными флагами после аварии Боттаса
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Гонка Гран-при Мексики Формулы-1 на трассе «Автодром имени братьев Родригес» была остановлена красными флагами после аварии пилота американской команды «Кадиллак» Валттери Боттаса. На момент написания новости лидером гонки является четырёхкратный чемпион Ф-1 в составе «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
01 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Идёт

Фото: Кадр из трансляции

Вскоре Боттас смог самостоятельно покинуть машину и явных угроз его жизни нет.

Напомним, Боттас в данный момент занимает 22-е место в личном зачёте Формулы-1. За 18 этапов «Королевских гонок» финский пилот не заработал ни одного очка. Его напарник мексиканец Серхио Перес, в свою очередь, располагается на 23-м месте, не имея также ни одного очка на своём счету.

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