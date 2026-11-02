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Антонелли — первый пилот из Италии, завоевавший титул Ф-1 не за рулём итальянской команды

Антонелли — первый пилот из Италии, завоевавший титул Ф-1 не за рулём итальянской команды
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20-летний пилот немецкого коллектива «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли стал первым чемпионом Формулы-1 не за рулём итальянской команды.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
01 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2:20:28.772
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.799
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+4.006

До Андреа Кими Антонелли лишь два итальянца становились чемпионами Формулы-1 — это Нино Фарина в составе «Альфа Ромео» в сезоне-1950 и Альберто Аскари в составе «Феррари» в сезоне-1953. После них ближе всех к титулу в современной истории подбирался пилот «Феррари» Микеле Альборето, ставший вице-чемпионом Ф-1 в 1985 году.

Антонелли является также самым молодым обладателем поул-позиции в истории Формулы-1, а также самым молодым лидером личного зачёта «Королевских гонок» и самым молодым гонщиком, который установил лучший круг в гонке.

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