Антонелли — первый пилот из Италии, завоевавший титул Ф-1 не за рулём итальянской команды

20-летний пилот немецкого коллектива «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли стал первым чемпионом Формулы-1 не за рулём итальянской команды.

До Андреа Кими Антонелли лишь два итальянца становились чемпионами Формулы-1 — это Нино Фарина в составе «Альфа Ромео» в сезоне-1950 и Альберто Аскари в составе «Феррари» в сезоне-1953. После них ближе всех к титулу в современной истории подбирался пилот «Феррари» Микеле Альборето, ставший вице-чемпионом Ф-1 в 1985 году.

Антонелли является также самым молодым обладателем поул-позиции в истории Формулы-1, а также самым молодым лидером личного зачёта «Королевских гонок» и самым молодым гонщиком, который установил лучший круг в гонке.