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Андреа Кими Антонелли досрочно стал чемпионом Формулы-1 в сезоне-2026

Андреа Кими Антонелли досрочно стал чемпионом Формулы-1 в сезоне-2026
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20-летний итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли после третьего места в гонке Гран-при Мексики досрочно гарантировал себе титул чемпиона Формулы-1 по итогам сезона-2026.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
01 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2:20:28.772
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.799
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+4.006

Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал семикратный чемпион мира, гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон.

Напомним, перед Гран-при Мексики Антонелли лидировал в личном зачёте с преимуществом в 123 очка над своим напарником по команде британским гонщиком Джорджем Расселлом. Для досрочного завоевания титула ему было достаточно финишировать в Мексике девятым или выше, даже если бы Расселл выиграл гонку.

Антонелли дебютировал в Формуле-1 в сезоне-2025 в составе «Мерседеса». В своём первом сезоне итальянский гонщик набрал 150 очков и занял седьмое место в личном зачёте.

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