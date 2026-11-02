Андреа Кими Антонелли досрочно стал чемпионом Формулы-1 в сезоне-2026

20-летний итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли после третьего места в гонке Гран-при Мексики досрочно гарантировал себе титул чемпиона Формулы-1 по итогам сезона-2026.

Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал семикратный чемпион мира, гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон.

Напомним, перед Гран-при Мексики Антонелли лидировал в личном зачёте с преимуществом в 123 очка над своим напарником по команде британским гонщиком Джорджем Расселлом. Для досрочного завоевания титула ему было достаточно финишировать в Мексике девятым или выше, даже если бы Расселл выиграл гонку.

Антонелли дебютировал в Формуле-1 в сезоне-2025 в составе «Мерседеса». В своём первом сезоне итальянский гонщик набрал 150 очков и занял седьмое место в личном зачёте.