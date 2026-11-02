Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики. Хэмилтон — второй, Антонелли — третий
Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Мексики в Мехико. Второе место занял Льюис Хэмилтон из «Феррари». Третьим финишировал 20-летний итальянец Андреа Кими Антонелли из команды «Мерседес».
Таким образом, Антонелли досрочно стал чемпионом Формулы-1 в сезоне-2026.
Формула-1, Гран-при Мексики. Результаты гонки:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.799.
3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +4.006.
4. Шарль Леклер («Феррари») +10.707.
5. Ландо Но