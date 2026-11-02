15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики 2026 Формулы-1, Хэмилтон — второй, Антонелли — третий

Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики. Хэмилтон — второй, Антонелли — третий
Комментарии

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Мексики в Мехико. Второе место занял Льюис Хэмилтон из «Феррари». Третьим финишировал 20-летний итальянец Андреа Кими Антонелли из команды «Мерседес».

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
01 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2:20:28.772
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.799
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+4.006

Таким образом, Антонелли досрочно стал чемпионом Формулы-1 в сезоне-2026.

Формула-1, Гран-при Мексики. Результаты гонки:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.799.
3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +4.006.
4. Шарль Леклер («Феррари») +10.707.
5. Ландо Но