Антонелли повторил рекорд Хэмилтона и Вильнёва по скорости завоевания титула в Формуле-1

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли повторил рекорд Жака Вильнёва и Льюиса Хэмилтона, став чемпионом Формулы-1 на второй сезон в чемпионате мира. Три сезона потребовалось Денни Халму и Эмерсону Фиттипальди.

Ранее сообщалось, что 20-летний итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли после третьего места в гонке Гран-при Мексики досрочно гарантировал себе титул чемпиона Формулы-1 по итогам сезона-2026.

Напомним, перед Гран-при Мексики Антонелли лидировал в личном зачёте с преимуществом в 123 очка над своим напарником по команде британским гонщиком Джорджем Расселлом. Для досрочного завоевания титула ему было достаточно финишировать в Мексике девятым или выше, даже если бы Расселл выиграл гонку.