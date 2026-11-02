Андреа Кими Антонелли заплакал после того, как стал чемпионом Формулы-1

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли не смог сдержать эмоций и заплакал после того, как стал чемпионом Формулы-1.

20-летний пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли досрочно стал чемпионом Формулы-1 сезона-2026. Итальянец обеспечил себе титул после третьего места на Гран-при Мексики.

Перед гонкой Антонелли опережал своего напарника Джорджа Расселла на 123 очка в личном зачёте. Чтобы гарантировать себе чемпионство досрочно, итальянцу было достаточно финишировать в первой девятке — даже в случае победы британца.

Ранее сообщалось, что Андреа Кими Антонелли стал самым молодым чемпионом Ф-1 в истории. Также он повторил рекорд Жака Вильнёва и Льюиса Хэмилтона, став чемпионом Формулы-1 на второй сезон в чемпионате мира.