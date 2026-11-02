Общий зачёт Формулы-1: Антонелли — чемпион Ф-1, Ферстаппен вырвался на вторую строчку

После третьего места в гонке Гран-при Мексики Формулы-1 отрыв пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли в общем зачёте от второй строчки вырос до 119 очков. Таким образом, соперники потеряли даже теоретические шансы помешать 20-летнему итальянцу завоевать титул сезона-2026.

Формула-1. Личный зачёт:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 380 очков.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 261.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 259.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 250.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 245.

6. Ландо Норрис («Макларен») — 221.

7. Оскар Пиастри («Макларен») — 150.

8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 105.

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз» / «Ред Булл») — 79.

10. Пьер Гасли («Альпин») — 43.

11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 38.

12. Франко Колапинто («Альпин») — 31.

13. Оливер Берман («Хаас») — 23.

14. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 13.

15. Габриэл Бортолето («Ауди») — 10.

16. Эстебан Окон («Хаас») — 7.

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 7.

18. Карлос Сайнс («Уильямс») — 7.

19. Алекс Албон («Уильямс») — 5.

20. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») — 1.

21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.

22. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.

23. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.

В Кубке конструкторов «Феррари» отыграла у «Мерседеса» ещё семь очков и сократила отставание от немцев до 126 баллов.

Кубок конструкторов:

1. «Мерседес» — 630 очков.

2. «Феррари» — 504.

3. «Ред Булл» — 380.

4. «Макларен» — 371.

5. «Рейсинг Буллз» — 104.

6. «Альпин» — 74.

7. «Хаас» — 30.

8. «Ауди» — 23.

9. «Уильямс» — 12.

10. «Астон Мартин» — 7.

11. «Кадиллак» — 0.