Общий зачёт Формулы-1: Антонелли — чемпион Ф-1, Ферстаппен вырвался на вторую строчку

После третьего места в гонке Гран-при Мексики Формулы-1 отрыв пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли в общем зачёте от второй строчки вырос до 119 очков. Таким образом, соперники потеряли даже теоретические шансы помешать 20-летнему итальянцу завоевать титул сезона-2026.
Формула-1. Личный зачёт:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 380 очков.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 261.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 259.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 250.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 245.
6. Ландо Норрис («Макларен») — 221.
7. Оскар Пиастри («Макларен») — 150.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 105.
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз» / «Ред Булл») — 79.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 43.
11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 38.
12. Франко Колапинто («Альпин») — 31.
13. Оливер Берман («Хаас») — 23.
14. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 13.
15. Габриэл Бортолето («Ауди») — 10.
16. Эстебан Окон («Хаас») — 7.
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 7.
18. Карлос Сайнс («Уильямс») — 7.
19. Алекс Албон («Уильямс») — 5.
20. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») — 1.
21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.
22. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.
23. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.
В Кубке конструкторов «Феррари» отыграла у «Мерседеса» ещё семь очков и сократила отставание от немцев до 126 баллов.
Кубок конструкторов:
1. «Мерседес» — 630 очков.
2. «Феррари» — 504.
3. «Ред Булл» — 380.
4. «Макларен» — 371.
5. «Рейсинг Буллз» — 104.
6. «Альпин» — 74.
7. «Хаас» — 30.
8. «Ауди» — 23.
9. «Уильямс» — 12.
10. «Астон Мартин» — 7.
11. «Кадиллак» — 0.