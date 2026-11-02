Ферстаппен высказался о чемпионстве Антонелли в Формуле-1

29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», прокомментировал чемпионство пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли после Гран-при Мексики.

«Это невероятно. Он провёл потрясающий сезон. Добиться такого результата в столь юном возрасте — действительно впечатляюще. Здорово видеть, как вся команда празднует вместе с ним. Здесь также присутствует его семья. Уверен, для него это очень эмоциональный день. Я им очень горжусь», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Напомним, Ферстаппен одержал победу на Гран-при Мексики в Мехико. Второе место занял Льюис Хэмилтон из «Феррари». Третьим финишировал 20-летний итальянец Андреа Кими Антонелли и досрочно гарантировал себе чемпионство.

Ранее сообщалось, что Андреа Кими Антонелли стал самым молодым чемпионом Ф-1 в истории.