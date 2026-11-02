15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен высказался о чемпионстве Антонелли в Формуле-1

Ферстаппен высказался о чемпионстве Антонелли в Формуле-1
Комментарии

29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», прокомментировал чемпионство пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли после Гран-при Мексики.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
01 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2:20:28.772
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.799
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+4.006

«Это невероятно. Он провёл потрясающий сезон. Добиться такого результата в столь юном возрасте — действительно впечатляюще. Здорово видеть, как вся команда празднует вместе с ним. Здесь также присутствует его семья. Уверен, для него это очень эмоциональный день. Я им очень горжусь», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Напомним, Ферстаппен одержал победу на Гран-при Мексики в Мехико. Второе место занял Льюис Хэмилтон из «Феррари». Третьим финишировал 20-летний итальянец Андреа Кими Антонелли и досрочно гарантировал себе чемпионство.

Ранее сообщалось, что Андреа Кими Антонелли стал самым молодым чемпионом Ф-1 в истории.

Материалы по теме