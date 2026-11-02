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Андреа Кими Антонелли прокомментировал досрочный титул чемпиона Формулы-1 — 2026

Андреа Кими Антонелли прокомментировал досрочный титул чемпиона Формулы-1 — 2026
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли поделился эмоциями после того, как досрочно стал чемпионом Формулы-1 сезона-2026. Это стало возможным после того, как 20-летний итальянец финишировал третьим на Гран-при Мексики.

«Мы сделали это, сделали! Меня бы не было здесь без «Мерседеса», без моей семьи, так что я очень им благодарен за этот момент. Он останется со мной навсегда. У меня нет слов. Я пока лишь пытаюсь осознать, что только что произошло. Это был невероятный сезон и разделить этот подиум с Максом и Льюисом — особенный момент. С нетерпением жду новых сражений в будущем. Этот уикенд был для меня более напряжённым, но я счастлив тому, чего мы добились. И теперь могу насладиться оставшейся частью сезона», — сказал Антонелли в трансляции после гонки.

Первым в гонке Гран-при Мексики финишировал нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй — 41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари».

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