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Хэмилтон — о борьбе с Леклером на старте: это стоило победы. Нас ждёт серьёзный разговор

Хэмилтон — о борьбе с Леклером на старте: это стоило победы. Нас ждёт серьёзный разговор
Комментарии

41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари» подвёл итоги Гран-при Мексики, где он занял второе место, и высказался о чемпионстве пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
01 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2:20:28.772
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.799
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+4.006

«Поздравляю Кими и команду «Мерседес» — приятно видеть их успех. Самый молодой чемпион мира — это феноменально, и я благодарен за то, что был частью этой гонки и был свидетелем успеха. Для меня день получился трудным, хотя не должен был таким быть.

Мы изучим произошедшее и разберёмся во всём. На брифинге пилотов мы обсуждали, что если ты выехал за пределы трассы в первом повороте, то должен вернуть позицию. В прошлом году я получил 10 секунд за то же самое, что сделал он [Леклер — прим. «Чемпионата»]. В результате это стоило нам победы