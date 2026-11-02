Хэмилтон — о борьбе с Леклером на старте: это стоило победы. Нас ждёт серьёзный разговор

41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари» подвёл итоги Гран-при Мексики, где он занял второе место, и высказался о чемпионстве пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

«Поздравляю Кими и команду «Мерседес» — приятно видеть их успех. Самый молодой чемпион мира — это феноменально, и я благодарен за то, что был частью этой гонки и был свидетелем успеха. Для меня день получился трудным, хотя не должен был таким быть.

Мы изучим произошедшее и разберёмся во всём. На брифинге пилотов мы обсуждали, что если ты выехал за пределы трассы в первом повороте, то должен вернуть позицию. В прошлом году я получил 10 секунд за то же самое, что сделал он [Леклер — прим. «Чемпионата»]. В результате это стоило нам победы