15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен отреагировал на свою победу в Гран-при Мексики, упомянув Леклера и Хэмилтона

Ферстаппен отреагировал на свою победу в Гран-при Мексики, упомянув Леклера и Хэмилтона
Комментарии

29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», прокомментировал свою победу в гонке Гран-при Мексики сезорна-2026, которая проходила в Мехико.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
01 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2:20:28.772
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.799
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+4.006

«Гонка получилась хаотичной, но многое решилось уже на первом круге. Первый круг у меня получился очень хорошим, скажем так. После этого у нас была немного иная стратегия. Думаю, темпа нам сегодня немного не хватало, но мы смогли удержаться в группе лидеров, принимали верные решения в нужный момент. Штраф Шарля [Леклера] вывел нас в лидеры, но после этого соперники постоянно были очень близко. Пришлось непросто, в концовке я серьёзно попотел, пытаясь удержать Льюиса [Хэмилтона] позади. Прямая очень длинная, и здесь всегда борьба в первом повороте», — сказал Ферстаппен в трансляции после гонки.

Второе