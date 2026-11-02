Ферстаппен отреагировал на свою победу в Гран-при Мексики, упомянув Леклера и Хэмилтона

29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», прокомментировал свою победу в гонке Гран-при Мексики сезорна-2026, которая проходила в Мехико.

«Гонка получилась хаотичной, но многое решилось уже на первом круге. Первый круг у меня получился очень хорошим, скажем так. После этого у нас была немного иная стратегия. Думаю, темпа нам сегодня немного не хватало, но мы смогли удержаться в группе лидеров, принимали верные решения в нужный момент. Штраф Шарля [Леклера] вывел нас в лидеры, но после этого соперники постоянно были очень близко. Пришлось непросто, в концовке я серьёзно попотел, пытаясь удержать Льюиса [Хэмилтона] позади. Прямая очень длинная, и здесь всегда борьба в первом повороте», — сказал Ферстаппен в трансляции после гонки.

Второе