Антонелли стал первым итальянским чемпионом Формулы-1 за 73 года

20-летний итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли после третьего места в гонке Гран-при Мексики досрочно гарантировал себе титул чемпиона Формулы-1 по итогам сезона-2026 и вошёл в историю среди пилотов-итальянцев.

Антонелли — первый итальянский чемпион Формулы-1 за 73 года. Антонелли прервал невероятную «засуху» — последним итальянцем, бравшим титул, был Альберто Аскари в составе «Феррари» в далёком 1953 году. За всю историю Ф-1 титул брали лишь три итальянца: до Антонелли и Аскари чемпионом становился Нино Фарина в составе «Альфа Ромео» в сезоне-1950.

Ранее сообщалось, что Антонелли стал самым молодым чемпионом Формулы-1, а также является первым пилотом из Италии, завоевавшим титул Ф-1 не за рулём итальянской команды.