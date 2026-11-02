«Люди спрашивали: «Зачем вы сажаете мальчишку за руль?». Вольф – о чемпионстве Антонелли

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о досрочном чемпионстве 20-летнего Андреа Кими Антонелли после Гран-при Мексики.

«Люди спрашивали: «Зачем вы сажаете этого мальчишку за руль?». А вот он — Кими Антонелли! Вот кто такой Кими Антонелли! Невероятно. Даже сегодня он сохранял полное спокойствие. Именно это и отличает его от остальных», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 20-летний итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли после третьего места в гонке Гран-при Мексики досрочно гарантировал себе титул чемпиона Формулы-1 по итогам сезона-2026.

Напомним, перед Гран-при Мексики Антонелли лидировал в личном зачёте с преимуществом в 123 очка над своим напарником по команде британским гонщиком Джорджем Расселлом. Для досрочного завоевания титула ему было достаточно финишировать в Мексике девятым или выше, даже если бы Расселл выиграл гонку.