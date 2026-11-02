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«Не всегда было легко сохранять концентрацию». Антонелли – после чемпионства в Формуле-1

«Не всегда было легко сохранять концентрацию». Антонелли – после чемпионства в Формуле-1
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о досрочном чемпионстве в Формуле-1 после Гран-при Мексики.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
01 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2:20:28.772
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.799
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+4.006

«Не всегда было легко сохранять концентрацию. Конечно, мысли о чемпионстве появились довольно рано, учитывая, как складывалось начало сезона. Было непросто постоянно поддерживать высокий уровень сосредоточенности, но я очень рад, что нам удалось довести дело до конца и выиграть чемпионат. Теперь мы собираемся насладиться оставшейся частью сезона. Это только начало. Эта победа станет отправной точкой нового этапа, основой для дальнейшего прогресса и новых попыток завоевать чемпионские титулы. Конечно, невероятно было разделить подиум с Максом и Льюисом. Надеюсь, в будущем нас ждёт ещё немало сражений с ними», — приводит слова Антонелли Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 20-летний итальянский пи