«Я тоже мог быть недоволен». Леклер — о словах Хэмилтона о борьбе на старте ГП Мексики

29-летний гонщик Формулы-1 Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари» отреагировал на недовольство своего 41-летнего напарника и семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона из-за борьбы на первом круге Гран-при Мексики.

«Я поговорю с Льюисом. Мы оба не вписались в поворот. Не знаю, рассчитывал ли Льюис, что я пропущу его на третье место, но, учитывая, что пилот «Ред Булл» находился впереди на второй позиции, я посчитал, что стоит сохранить своё место и посмотреть, как будут развиваться события. Так я и поступил.

Я тоже мог бы быть недоволен тем, насколько сильно он вытеснил меня за пределы трассы в первом повороте, но это гонки. Когда борешься за победу, так и должно быть», — приводит слова Леклера BBC.

Шарль Леклер стар