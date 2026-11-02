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«Я тоже мог быть недоволен». Леклер — о словах Хэмилтона о борьбе на старте ГП Мексики

«Я тоже мог быть недоволен». Леклер — о словах Хэмилтона о борьбе на старте ГП Мексики
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29-летний гонщик Формулы-1 Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари» отреагировал на недовольство своего 41-летнего напарника и семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона из-за борьбы на первом круге Гран-при Мексики.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
01 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2:20:28.772
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.799
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+4.006

«Я поговорю с Льюисом. Мы оба не вписались в поворот. Не знаю, рассчитывал ли Льюис, что я пропущу его на третье место, но, учитывая, что пилот «Ред Булл» находился впереди на второй позиции, я посчитал, что стоит сохранить своё место и посмотреть, как будут развиваться события. Так я и поступил.

Я тоже мог бы быть недоволен тем, насколько сильно он вытеснил меня за пределы трассы в первом повороте, но это гонки. Когда борешься за победу, так и должно быть», — приводит слова Леклера BBC.

Шарль Леклер стар