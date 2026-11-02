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«Кадиллак» выступил с заявлением о состоянии здоровья Боттаса после аварии на ГП Мексики

«Кадиллак» выступил с заявлением о состоянии здоровья Боттаса после аварии на ГП Мексики
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Пресс-служба «Кадиллака» рассказала о состоянии здоровья Валттери Боттаса после аварии на Гран-при Мексики.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
01 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2:20:28.772
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.799
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+4.006

«После инцидента на 46-м круге Валттери Боттаса в качестве меры предосторожности доставили в медицинский центр для дополнительного обследования. Пилот самостоятельно выбрался из машины и отвечал по радио.

После необходимых медицинских проверок Боттаса отпустили. С ним всё в порядке. Финн освобождён от всех обязательных послегоночных медиа-мероприятий, включая интервью в телевизионной зоне и общение с представителями письменных СМИ. Команда проведёт тщательное расследование произошедшего на трассе инцидента», — говорится в заявлении пресс-службы «Кадиллака» на личной странице в социальной сети X.

Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал семикратный чемпион мира, гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон, третий – пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, который досрочно стал чемпионом Формулы-1.