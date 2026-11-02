Джордж Расселл проигнорировал общение с прессой после финиша Гран-при Мексики

Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл отказался от общения с журналистами после финиша Гран-при Мексики Формулы-1. Согласно правилам чемпионата мира, Расселл был обязан прийти в так называемый медиапен на телевизионные интервью, а также для общения с печатными СМИ, однако «Мерседес» сообщил журналистам, что Расселл будет отсутствовать. При этом отмечается что ФИА не давала Джорджу разрешения отказаться общения, например, из-за плохого самочувствия.

Напомним, Расселл стартовал на Гран-при Мексики вторым, однако из-за перебоев в работе силовой установки сразу же откатился на шестое место. При этом напарник Джорджа Андреа Кими Антонелли именно в Мехико гарантировал себе первое в карьере чемпионство.