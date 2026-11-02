Уильям Байрон в четвёртый раз выиграл гонку NASCAR Cup Series в Мартинсвилле

Пилот команды Hendrick Motorsports Уильям Байрон выиграл гонку Xfinity 500 — предпоследний этап сезона NASCAR Cup Series, который прошёл на шорт-треке «Мартинсвилл Спидвей».
Байрон доминировал на протяжении всей дистанции, первенствовал в первой и второй стадиях заезда и показал быстрейший круг гонки, набрав за этап максимальные 76 очков. Для Уильяма это уже 17-я победа в карьере и четвёртая на трассе в Мартинсвилле.
Вторым гонку закончил другой пилот Hendrick Motorsports Чейз Эллиотт, третьим финишировал Тай Гиббс из Joe Gibbs Racing, на четвёртой позиции расположился Джош Берри, который в конце года покинет Wood Brothers Racing, а топ-5 замкнул трёхкратный чемпион австралийской серии Supercars Шейн ван Гисберген.
Лидер общего зачёта Кайл Ларсон финишировал девятым и уступил по числу набранных очков своим главным соперникам в борьбе за титул — Денни Хэмлину и Кристоферу Беллу.
NASCAR Cup Series. Xfinity 500 (топ-10):
1. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 500 кругов.
2. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +2.0 сек.
3. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +13.1.
4. Джош Берри (Wood Brothers Racing / «Форд») +14.0.
5. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») +16.2.
6. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +19.1.
7. Остин Диллон (Richard Childress Racing / «Шевроле») +21.1.
8. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +1 круг.
9. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +1 круг.
10. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +1 круг.
В общем зачёте преимущество Ларсона сократилось до 67 очков. Помешать ему стать чемпионом на финальном этапе могут лишь Белл и Хэмлин. Остальные пилоты лишились математических шансов на титул.
Положение в общем зачёте (топ-10):
1. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 2469 очков.
2. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2402.
3. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2399.
4. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2385.
5. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 2366.
6. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 2344.
7. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 2336.
8. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2309.
9. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 2303.
10. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 2268.
Финальный этап сезона NASCAR Cup Series — гонка Straight Talk Wireless 400 — пройдёт 8 ноября на овале «Хомстед-Майами Спидвей».