Уильям Байрон в четвёртый раз выиграл гонку NASCAR Cup Series в Мартинсвилле

Пилот команды Hendrick Motorsports Уильям Байрон выиграл гонку Xfinity 500 — предпоследний этап сезона NASCAR Cup Series, который прошёл на шорт-треке «Мартинсвилл Спидвей».

Байрон доминировал на протяжении всей дистанции, первенствовал в первой и второй стадиях заезда и показал быстрейший круг гонки, набрав за этап максимальные 76 очков. Для Уильяма это уже 17-я победа в карьере и четвёртая на трассе в Мартинсвилле.

Вторым гонку закончил другой пилот Hendrick Motorsports Чейз Эллиотт, третьим финишировал Тай Гиббс из Joe Gibbs Racing, на четвёртой позиции расположился Джош Берри, который в конце года покинет Wood Brothers Racing, а топ-5 замкнул трёхкратный чемпион австралийской серии Supercars Шейн ван Гисберген.

Лидер общего зачёта Кайл Ларсон финишировал девятым и уступил по числу набранных очков своим главным соперникам в борьбе за титул — Денни Хэмлину и Кристоферу Беллу.

NASCAR Cup Series. Xfinity 500 (топ-10):

1. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 500 кругов.

2. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +2.0 сек.

3. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +13.1.

4. Джош Берри (Wood Brothers Racing / «Форд») +14.0.

5. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») +16.2.

6. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +19.1.

7. Остин Диллон (Richard Childress Racing / «Шевроле») +21.1.

8. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +1 круг.

9. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +1 круг.

10. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +1 круг.

В общем зачёте преимущество Ларсона сократилось до 67 очков. Помешать ему стать чемпионом на финальном этапе могут лишь Белл и Хэмлин. Остальные пилоты лишились математических шансов на титул.

Положение в общем зачёте (топ-10):

1. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 2469 очков.

2. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2402.

3. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2399.

4. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2385.

5. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 2366.

6. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 2344.

7. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 2336.

8. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2309.

9. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 2303.

10. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 2268.

Финальный этап сезона NASCAR Cup Series — гонка Straight Talk Wireless 400 — пройдёт 8 ноября на овале «Хомстед-Майами Спидвей».