Пиастри потерял место в очковой зоне после штрафа за аварию с Линдбладом

Стюарды Гран-при Мексики Формулы-1 завершили расследование столкновения между австралийским гонщиком «Макларена» Оскаром Пиастри и британским пилотом «Рейсинг Буллз» Арвидом Линдбладом.

Когда пилоты сражались за седьмое место, Линдблад левым задним колесом наехал на переднее правое колесо Пиастри, после чего болид британца подбросило вверх и откинуло в сторону отбойника. Судьи в ходе расследования установили, что Пиастри не сумел полностью поравняться с Линдбладом и, соответственно, не имел права на место в повороте. Поэтому Оскар признан виновником аварии.

Пиастри получил 10-секундный штраф, из-за которого откатился на 15-е место. По одной позиции в очковой зоне отыграли Франко Колапинто, Лиам Лоусон и Пьер Гасли, а Габриэл Бортолето вошёл в топ-10.

Формула-1, Гран-при Мексики. Результаты гонки:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.

2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.799.

3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +4.006.

4. Шарль Леклер («Феррари») +10.707.

5. Ландо Норрис («Макларен») +11.778.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +12.263.

7. Франко Колапинто («Альпин») +20.204.

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +20.899.

9. Пьер Гасли («Альпин») +21.483.

10. Габриэл Бортолето («Ауди») +22.041.

11. Исак Хаджар («Ред Булл») +22.503.

12. Рё Хиракава («Хаас») +25.373.

13. Алекс Албон («Уильямс») +27.562.

14. Карлос Сайнс («Уильямс») +28.638.

15. Оскар Пиастри («Макларен») +29.475.

16. Нико Хюлькенберг («Ауди») +29.977.

17. Серхио Перес («Кадиллак») +30.695.

— Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — сход (60-й круг).

— Оливер Берман («Хаас») — сход (49-й круг).

— Валттери Боттас («Кадиллак») — сход (45-й круг).

— Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сход (6-й круг).

— Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход (6-й круг).