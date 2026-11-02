Пиастри потерял место в очковой зоне после штрафа за аварию с Линдбладом

Стюарды Гран-при Мексики Формулы-1 завершили расследование столкновения между австралийским гонщиком «Макларена» Оскаром Пиастри и британским пилотом «Рейсинг Буллз» Арвидом Линдбладом.
Когда пилоты сражались за седьмое место, Линдблад левым задним колесом наехал на переднее правое колесо Пиастри, после чего болид британца подбросило вверх и откинуло в сторону отбойника. Судьи в ходе расследования установили, что Пиастри не сумел полностью поравняться с Линдбладом и, соответственно, не имел права на место в повороте. Поэтому Оскар признан виновником аварии.
Пиастри получил 10-секундный штраф, из-за которого откатился на 15-е место. По одной позиции в очковой зоне отыграли Франко Колапинто, Лиам Лоусон и Пьер Гасли, а Габриэл Бортолето вошёл в топ-10.
Формула-1, Гран-при Мексики. Результаты гонки:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.799.
3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +4.006.
4. Шарль Леклер («Феррари») +10.707.
5. Ландо Норрис («Макларен») +11.778.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +12.263.
7. Франко Колапинто («Альпин») +20.204.
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +20.899.
9. Пьер Гасли («Альпин») +21.483.
10. Габриэл Бортолето («Ауди») +22.041.
11. Исак Хаджар («Ред Булл») +22.503.
12. Рё Хиракава («Хаас») +25.373.
13. Алекс Албон («Уильямс») +27.562.
14. Карлос Сайнс («Уильямс») +28.638.
15. Оскар Пиастри («Макларен») +29.475.
16. Нико Хюлькенберг («Ауди») +29.977.
17. Серхио Перес («Кадиллак») +30.695.
— Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — сход (60-й круг).
— Оливер Берман («Хаас») — сход (49-й круг).
— Валттери Боттас («Кадиллак») — сход (45-й круг).
— Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сход (6-й круг).
— Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход (6-й круг).