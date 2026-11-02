Оба гонщика «Альпин» попали под расследование за возможное нарушение режима жёлтых флагов

Гонщикам команды Формулы-1 «Альпин» Пьеру Гасли и Франко Колапинто угрожает наказание за их действия в гонке Гран-при Мексики. Француз и аргентинец попали под расследование со стороны судей этапа за потенциальное несоблюдение режима жёлтых флагов. Гасли и Колапинто были вызваны к стюардам для разбирательств.

Колапинто завершил гонку восьмым, Гасли — десятым. С учётом штрафа Оскара Пиастри пилоты «Альпин» отыграли по одной позиции, однако теперь в свою очередь рискуют сами потерять место в топ-10. Гасли потеряет очки даже при 5-секундном штрафе, а Колапинто при наказании в пять секунд станет десятым. Более суровое наказание оставит без очков и арентинца.